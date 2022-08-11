İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarını sürdürürken, jandarma sorumluluk bölgesindeki adreste uyuşturucu olduğu ihbarını aldı. Bunun üzerine dün adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 kilo 24 gram metamfetamin ele geçirilirken, savcılığın talimatıyla F.K. de yakalanarak, gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Van'da 1 kilo metamfetamine 1 gözaltı - Son Dakika

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