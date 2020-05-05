Van'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK üyeliğinden aranan 5 kişi... - Son Dakika

Van 'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK üyeliğinden aranan 5 kişi yakalandı

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Fenomen Murat Övüç'ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı