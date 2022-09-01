Van'daki kaçakçılık operasyonlarında 163 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Van'daki kaçakçılık operasyonlarında 163 şüpheli yakalandı

01.09.2022 14:48
Van'daki kaçakçılık operasyonlarında 163 şüpheli yakalandı

Van'da jandarma ekiplerince geçen ay gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 163 şüpheli yakalandı.

Van'da jandarma ekiplerince geçen ay gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 163 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1-31 Ağustos'ta "kaçakçılıkla mücadele" kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu 98 operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda 163 şüpheliyi yakalayan ekipler, 25 bin 240 paket bandrolsüz kaçak sigara, 24 litre alkol, 470 litre akaryakıt, 30 nargile tütünü, 121 kilogram çay ve 76 kilogram şeker ele geçirdi.

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Kaynak: AA

Jandarma, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'daki kaçakçılık operasyonlarında 163 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Van'daki kaçakçılık operasyonlarında 163 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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