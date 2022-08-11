Van'da kaçak akaryakıt ve sigara ele geçirildi - Son Dakika
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Van'da kaçak akaryakıt ve sigara ele geçirildi

11.08.2022 14:20
Van'da kaçak akaryakıt ve sigara ele geçirildi

Van'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda kaçak mazot, sigara, çay ve pirinç ele geçirildi.

Van'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda kaçak mazot, sigara, çay ve pirinç ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik kaçakçılığın men ve takibi çerçevesinde yapılan çalışmaların hız kesmeden devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde 10 Ağustos 2022 tarihinde 'Mazot Kaçakçılığı' yaptığı tespit edilen minibüse yapılan operasyon neticesinde, aracın zulalı bölgelerinde 120 litre kaçak mazot, 80 paket bandrolsüz kaçak sigara, 10 kilogram çay ve pirinç ele geçirilmiştir. Cumhuriyet savcılığından alınan talimatlar doğrultusunda araca şerh konularak soruşturma işlemlerine başlanılmıştır" denildi. - VAN

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Kaynak: İHA

Jandarma, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Van'da kaçak akaryakıt ve sigara ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da kaçak akaryakıt ve sigara ele geçirildi - Son Dakika
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