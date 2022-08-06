Van'da kaçakçılıkla mücadele çalışmalarında iki ayda 106 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Van'da kaçakçılıkla mücadele çalışmalarında iki ayda 106 şüpheli yakalandı

06.08.2022 10:45
Van'da kaçakçılıkla mücadele çalışmalarında iki ayda 106 şüpheli yakalandı

Van'da jandarma ekiplerince yürütülen kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında iki ayda 106 zanlı gözaltına alındı.

Van'da jandarma ekiplerince yürütülen kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında iki ayda 106 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda 1 Haziran-31 Temmuz'da düzenlenen 72 operasyonda 106 şüpheli yakalandı, çeşitli markalarda 12 bin 438 paket bandrolsüz sigara, 21 litre alkol ve 477 kilogram kaçak çay ele geçirildi.

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Van'da 3 kilo 172 gram kokain ele geçirildi Van'da 3 kilo 172 gram kokain ele geçirildi Van'da iki ayda 12 bin 438 paket kaçak sigara ele geçirildi Van'da iki ayda 12 bin 438 paket kaçak sigara ele geçirildi
Kaynak: AA

Jandarma, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da kaçakçılıkla mücadele çalışmalarında iki ayda 106 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Van'da kaçakçılıkla mücadele çalışmalarında iki ayda 106 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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