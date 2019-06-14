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Van'da Jandarma Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı

57 dakika önce

Van'da Jandarma Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü törenle kutlandıVan'da Jandarma Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü, düzenlenen törenle kutlandı.

Van'da Jandarma Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı
Van'da Jandarma Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü, düzenlenen törenle kutlandı.
Valilik önündeki törene Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, askerler ve polisler katıldı. Tuğgeneral Özfidan tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Jandarmanın kuruluşunun 180. yıl dönümü etkinlikleri, İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen çeşitli etkinliklerle devam etti.
Van'da Jandarma Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 11:36 Kaynak: DHA
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