Van'da 25 kilo eroin ve 6 kilo metamfetamine 2 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İran 'dan Başkale ilçesi kırsalına uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. İlçedeki 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığı ile de koordinasyon sağlanarak, bölgeye operasyon düzenlendi. Arazide, kayalıkların arasında 25 kilo 620 gram eroin ile 6 kilo 645 gram metamfetamin ele geçirildi. 2 şüpheli ise gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

VAN'da, jandarma ve hudut birliklerinin operasyonunda, kayalıklar arasında 25 kilo 620 gram eroin ve 6 kilo 645 gram metamfetamin ele geçirilirken, 2 kişi de gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

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