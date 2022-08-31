Van'da 25 kilo eroin ve 6 kilo metamfetamine 2 gözaltı - Son Dakika
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Van'da 25 kilo eroin ve 6 kilo metamfetamine 2 gözaltı

31.08.2022 11:27

VAN'da, jandarma ve hudut birliklerinin operasyonunda, kayalıklar arasında 25 kilo 620 gram eroin ve 6 kilo 645 gram metamfetamin ele geçirilirken, 2 kişi de gözaltına alındı.

VAN'da, jandarma ve hudut birliklerinin operasyonunda, kayalıklar arasında 25 kilo 620 gram eroin ve 6 kilo 645 gram metamfetamin ele geçirilirken, 2 kişi de gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İran'dan Başkale ilçesi kırsalına uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. İlçedeki 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığı ile de koordinasyon sağlanarak, bölgeye operasyon düzenlendi. Arazide, kayalıkların arasında 25 kilo 620 gram eroin ile 6 kilo 645 gram metamfetamin ele geçirildi. 2 şüpheli ise gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.


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Kaynak: DHA

Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da 25 kilo eroin ve 6 kilo metamfetamine 2 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da 25 kilo eroin ve 6 kilo metamfetamine 2 gözaltı - Son Dakika
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