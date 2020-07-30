Van'da jandarma ve polis trafik uygulaması yaptı - Son Dakika

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yaşanabilecek trafik kazalarının önlenmesi ve vatandaşların uyarılması amacıyla jandarma ve polis ekiplerince Van'da ortak trafik uygulaması gerçekleştirildi.

Van- Erciş kara yolunda Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Emniyet Müdürü Ali Karabağ ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit'in katıldığı uygulamada, sürücüler trafik kuralları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri konusunda uyarıldı.

Polis helikopteri ve drone kullanılan uygulamada, çocuklara boyama kitabı hediye eden Vali Bilmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı süresince kentin dört bir yanında trafik denetimlerinin devam edeceğini söyledi.

Camilerin çevresinde gerekli önlemleri alacaklarını ifade eden Bilmez, şunları kaydetti:

"1000 jandarma personeli ve 2 bin 500 polis, hem trafik hem de asayişin sağlanmasında görev alacak. İnşallah hem ilimizde hem de ülkemizde trafik kazaları olmaz. Temel amacımız kazaların olmaması ve insanların kazasız ve belasız sevdiklerine ulaşmaları. Ekipler, vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafe konusunda uyarıyor. Bayram süresinde mezarlıklar dahil, toplu ziyaret ve bayramlaşmanın yapılmamasını istiyoruz. İnşallah bu bayramı sevdiklerimizi üzmeden yaşarız."