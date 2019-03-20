Son Dakika Haberleri: Van'da Jandarmadan 'Huzur ve Güven' Uygulaması

Van'da Jandarmadan 'Huzur ve Güven' Uygulaması

2 saat önce

VAN İl Jandarma Komutanlığı, 80 ekip ve 486 personelle kentte huzur uygulaması yaptı.

Van'da Jandarmadan 'Huzur ve Güven' Uygulaması, System.String[]
VAN İl Jandarma Komutanlığı, 80 ekip ve 486 personelle kentte huzur uygulaması yaptı. Uygulamalarda, 7 bin 276 kişinin kimlik sorgusu yapılırken, 4 bin 340 araç kontrol edildi.

Türkiye geneli yapılan 'Huzur ve Güven Uygulaması' eş zamanlı olarak Van'da da gerçekleştirildi. Van'da  80 ekip ve 486 jandarma personeliyle gerçekleştirilen 'Huzur ve Güven' uygulamasında, 7 bin 276 kişinin kimlik sorgusu yapılırken, 4 bin 340  araç kontrol edildi. Çeşitli suçlardan yakalanan 9 kişi hakkında adli ve idari işlem yapılırken, 14 sürücüye 6 bin 094 TL idari para cezası uygulandı, 4 araç ise trafikten men edildi.Yetkililer, vatandaşların huzur ve güven ortamı içerisinde gündelik hayatlarının devam etmek için bu tür uygulamaların sık sık yapılacağını bildirdi.

- Van

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 12:22 Kaynak: DHA

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