Van'da jandarmadan trafik uygulaması - Son Dakika

Van'da, Karayolu Trafik Haftası kapsamında "Evdeyim Trafik Kuralları Aklımda" ve "Trafikte Her Yıl Daha İyiye" trafik denetimleri gerçekleştiriliyor.

Her yıl mayıs ayının birinci haftasında kutlanan Karayolu Trafik Haftası bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kutlanırken, İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri ilin çeşitli denetim noktalarında hafta dolayısıyla hazırlanan broşürleri dağıttı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında eldiven ve maske ile uygulama yapan ekipler, sosyal mesafe kuralına uyulması ve maske takılması konusunda sürücülere uyarılarda bulundu.