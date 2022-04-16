Van'da jandarmanın bastığı ev uyuşturucu imalathanesi çıktı - Son Dakika
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Van'da jandarmanın bastığı ev uyuşturucu imalathanesi çıktı

16.04.2022 18:53
Van'da jandarmanın bastığı ev uyuşturucu imalathanesi çıktı

VAN'ın Tuşba ilçesinde, jandarma ekiplerince bir eve yapılan baskında, saksılarda yetiştirilen 2 bin 362 yeşil ve bakımı yapılmış, 1382 kurutulmaya bırakılmış kenevir bitkisi ile 695 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

VAN'ın Tuşba ilçesinde, jandarma ekiplerince bir eve yapılan baskında, saksılarda yetiştirilen 2 bin 362 yeşil ve bakımı yapılmış, 1382 kurutulmaya bırakılmış kenevir bitkisi ile 695 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Tuşba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir evde kenevir yetiştirildiği bilgisi aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, belirlenen adrese baskın yaptı. Evde yapılan aramada, evin bir odasında dizayn edilmiş saksılar içerisinde yetiştirilen 2 bin 362 yeşil ve bakımı yapılmış, 1382 kurutulmaya bırakılmış kenevir bitkisi ile 695 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Operasyon kapsamında evdeki C.D., gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.D. tutuklandı.


Van'da jandarmanın bastığı ev uyuşturucu imalathanesi çıktı
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Hisarcık, Jandarma, Kenevir, Tuşba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Van'da jandarmanın bastığı ev uyuşturucu imalathanesi çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da jandarmanın bastığı ev uyuşturucu imalathanesi çıktı - Son Dakika
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