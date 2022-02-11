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Van'da jandarmanın bulduğu yaralı tilki tedaviye alındı - Son Dakika

Van'da jandarmanın bulduğu yaralı tilki tedaviye alındı

11.02.2022 17:07
Van'da jandarmanın bulduğu yaralı tilki tedaviye alındı

Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekiplerinin bulduğu yaralı tilki, tedavi altına alındı.

Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekiplerinin bulduğu yaralı tilki, tedavi altına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Akbulak Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, kırsalda yaralı tilki buldu.

Doğa ve Milli Parklar Müdürlüğü personeline teslim edilen tilki, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi.

Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan ve ekibince muayene edilen tilkinin açlıktan bitkin düştüğü ve vücudunda ödem oluştuğu tespit edildi.

Tedavisine başlanan tilki, iyileştikten sonra doğal yaşam alanına bırakılacak.

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Rehabilitasyon Merkezi, Muradiye, Jandarma, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da jandarmanın bulduğu yaralı tilki tedaviye alındı - Son Dakika


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