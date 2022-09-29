Van'da suç içerikli paylaşım yapılan 3 bin 478 internet sitesine erişim engellendi

Van'da jandarmanın çalışmasıyla yılbaşından bu yana suç içerikli paylaşımların olduğu 3 bin 478 internet sitesine erişim engellendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı maddeyi özendirme, yasa dışı bahis, müstehcen, zararlı yazılım barındıran oltalama ve diğer suç içerikli paylaşımları içeren internet siteleri ve sosyal medya hesaplarının tespiti ile erişiminin engellenmesi amacıyla çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda yurt dışında yayın yapan 1038'i müstehcen içerikli, 1147'si yasa dışı bahis ve 50'si uyuşturucu kullanmayı alenen özendiren paylaşımların olduğu 3 bin 478 internet sitesi tespit edildi.

"5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Kanunu" gereğince 3 bin 478 internet sitesine erişim engellendi.