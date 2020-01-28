Van'da kaçak 604 kilogram çay ile 68 bin tablet ilaç ele geçirildi - Son Dakika

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir iş yerinde kaçak 604 kilo 500 gram çay ile 68 bin 200 tablet ilaç bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ile ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla kaçak ticaretle uğraşmayı planlayanlara yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçıvan Mahallesi Numune Sokak'ta bir iş yerinde arama yaptı.



Aramada, 68 bin 200 tablet hormon içerikli ilaç ve 604 kilo 500 gram kaçak çay ele geçirildi.



İş yeri sahipleri A.Ü. ile S.R.G. hakkında "5607 sayılı Kanun'a muhalefet etmek" suçundan işlem yapıldı.