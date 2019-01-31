Van'da Kaçak Akaryakıt Operasyonu
39 dakika önce
VAN'ın Tuşba ilçesinde bir iş yerine yapılan operasyonda 1 ton 566 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, iş yeri sahibi M.A hakkında işlem yapıldı.
VAN'ın Tuşba
ilçesinde bir iş yerine yapılan operasyonda 1 ton 566 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, iş yeri sahibi M.A hakkında işlem yapıldı. Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri Tuşba ilçesi Seyrantepe Mahallesi
'nde bulunan Yeni Sanayi Sitesi içerisinde bir işyerinde kaçak akaryakıt satıldığına dair ihbar aldı. İhbarı değerlendiren polis ekipleri, işyerine operasyon düzenledi. İşyerindeki aramada 1 ton 566 litre kaçak akaryakıt, 1 akaryakıt sayacı, 1 akaryakıt tabancası ve 10 metre hortum ele geçirildi. İşyeri sahibi M.A. hakkında ise işlem yapıldı.
- Van
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:37 Kaynak: DHA
3 bin 500 TL'yi Aşan Cep Telefonu Kredilerinde 12 Ay Vade Nisan Sonuna Kadar Devam Edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Seçim Manifestosunu Açıklıyor
"Aylık Bin TL kazanıyorum" Açıklamasıyla Gündem Olan Berkay'ın Avukatı Gerçek Gelirini Açıkladı
Son Dakika! Avrasya Tüneli Geçiş Ücretlerine Gece Yarısından İtibaren Geçerli Olmak Üzere Zam Yapıldı