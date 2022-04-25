Van'da 'kaçak akaryakıt' operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
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Van'da 'kaçak akaryakıt' operasyonu: 3 gözaltı

25.04.2022 11:23
Van'da 'kaçak akaryakıt' operasyonu: 3 gözaltı

VAN'ın Başkale ilçesinde, jandarmanın düzenlediği kaçak akaryakıt operasyonunda 550 litre motorin ile 80 litre motor yağı ele geçirildi; 3 şüpheli de gözaltına alındı.

VAN'ın Başkale ilçesinde, jandarmanın düzenlediği kaçak akaryakıt operasyonunda 550 litre motorin ile 80 litre motor yağı ele geçirildi; 3 şüpheli de gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale'deki mahallede kaçak akaryakıt satışı yapıldığı yönünde ihbar aldı. Hemen harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Depo olarak kullanılan, F.K., Y.D. ile O.K.'ye ait adreslerde yapılan aramalarda 550 litre motorin ile 80 litre motor yağı ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı, kaçak akaryakıta da el koyuldu.


Van'da 'kaçak akaryakıt' operasyonu: 3 gözaltı
Van'da 'kaçak akaryakıt' operasyonu: 3 gözaltı
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Akaryakıt, Başkale, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Van'da 'kaçak akaryakıt' operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da 'kaçak akaryakıt' operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
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