Son Dakika Haberleri: Van'da kaçak avcılıkla mücadele
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Van'da kaçak avcılıkla mücadele

1 saat önce

Van'ın Muradiye ilçesinde kaçak avlanıldığı belirlenen 4 ton inci kefali ele geçirildi.

Van'da kaçak avcılıkla mücadele, System.String[]
Van'ın Muradiye ilçesinde kaçak avlanıldığı belirlenen 4 ton inci kefali ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Nisan-15 Temmuz'da üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden inci kefalinin kaçak avlanılmasını önlemek amacıyla denetimlerini sürdürüyor.
Bu kapsamda Yenişehir Mahallesi'nde devriye gezen ekipler, şüphe üzerine durdurdukları kamyonetteki 35 çuvalda kaçak avlanıldığı tespit edilen 4 ton inci kefali ele geçirdi.
Sürücü F.K'ye 2 bin 637 lira ceza kesildi, araç 15 gün trafikten men edildi.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 10:36 Kaynak: AA
Van Gölü, Muradiye, Van, Güncel
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