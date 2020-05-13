Van'da kaçak avcılıkla mücadele - Son Dakika

Van'da kaçak avcılıkla mücadele

Van'ın Tuşba ilçesinde kaçak avlanılan 50 kilogram inci kefali ve 200 metre ağ ele geçirildi.

Van'ın Tuşba ilçesinde kaçak avlanılan 50 kilogram inci kefali ve 200 metre ağ ele geçirildi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden inci kefalinin kaçak avlanmasını önlemek amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, Yaylıyaka Mahallesi'nde balıkların göç ettiği bölgede kaçak avcılara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda çayın iki noktasına çekilmiş 200 metre ağ ele geçiren ekipler, ağa takılan yaklaşık 50 kilogram inci kefalini suya geri bıraktı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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