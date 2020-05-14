Van'da kaçak avcılıkla mücadele sürüyor - Son Dakika

Van'ın İpekyolu ilçesinde kaçak avlanılan 100 kilogram inci kefali suya geri bırakıldı.
Tarım Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden inci kefalinin kaçak avlanmasını önlemek amacıyla denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler, denetimler esnasında İpekyolu ilçesindeki Şamran Kanalı'nın iki noktasına çekilmiş 400 metre uzunluğunda manyat ağ ele geçirdi. Ağa takılan yaklaşık 100 kilogram inci kefali de suya salındı.