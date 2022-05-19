Van'da kaçak avlanan 1,3 ton inci kefali ele geçirildi - Son Dakika
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Van'da kaçak avlanan 1,3 ton inci kefali ele geçirildi

19.05.2022 09:15
Van'da kaçak avlanan 1,3 ton inci kefali ele geçirildi

VAN Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen inci kefalinin üreme göçü sürerken, Muradiye polisi de Bendimahi Çayı'nda kaçak avlanmaya karşı denetim yaptı.

VAN Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen inci kefalinin üreme göçü sürerken, Muradiye polisi de Bendimahi Çayı'nda kaçak avlanmaya karşı denetim yaptı. Denetimde, 550 kilosu canlı 1 ton 320 kilo inci kefali ele geçirildi.

Van Gölü'nün tek balık türü inci kefali, üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz'da tatlı sulara göç ediyor. Göç yolculuğu görsel güzellik sunarken, kaçak avcıların yakalanması için de jandarma, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile polis ekipleri, gece gündüz denetim yapıyor. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, inci kefalinin korunmasına yönelik Bendimahi Çayı'ndaki çalışmasında, 550 kilosu canlı 1 ton 320 kilo inci kefali ele geçirdi. Canlı balıklar, tekrar suya bırakılırken, denetimlerde 20 tırıvırı ağ, 4 serpme ağ, 25 metre uzunluğunda 1 germe ağ ile 4 ağ düzeneğine de el koyuldu.


Van'da kaçak avlanan 1,3 ton inci kefali ele geçirildi
Van'da kaçak avlanan 1,3 ton inci kefali ele geçirildi
Van'da kaçak avlanan 1,3 ton inci kefali ele geçirildi
Van'da kaçak avlanan 1,3 ton inci kefali ele geçirildi
Van'da kaçak avlanan 1,3 ton inci kefali ele geçirildi
Van'da kaçak avlanan 1,3 ton inci kefali ele geçirildi
YORUMLAR
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Van'da öğrenciler inci kefaline dikkati çekmek için balık koreografisi hazırladı Van'da öğrenciler inci kefaline dikkati çekmek için balık koreografisi hazırladı İnci kefalinin muhteşem yolculuğu devam ediyor İnci kefalinin muhteşem yolculuğu devam ediyor
Kaynak: DHA

Muradiye, Van Gölü, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da kaçak avlanan 1,3 ton inci kefali ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da kaçak avlanan 1,3 ton inci kefali ele geçirildi - Son Dakika
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