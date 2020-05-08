Van'da kaçak avlanan 2 ton inci kefali suya bırakıldı - Son Dakika

Van'ın Muradiye ilçesinde kaçak avlanan 2 ton inci kefali çaya bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden inci kefalinin kaçak avlanmasını önlemek amacıyla denetimlerini sürdürüyor.



Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı Çevre Timi ekiplerince, Yalındüz Mahallesi'nde balıkların göç ettiği bölgede kaçak avcılara yönelik operasyon düzenlendi.



Operasyonda çayın iki noktasına çekilmiş 350 metre ağ ele geçiren ekipler, ağa takılan yaklaşık 2 ton inci kefalini suya geri bıraktı.

Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, yaptığı açıklamada, yaklaşık 15 bin insanın geçimini sağladığı gölde balıklara sahip çıkmak gerektiğini söyledi.

Balıkların korunması için yoğun çaba sarf ettiklerini belirten Savar, şunları kaydetti:

"İnci kefallerinin korunması için herkesin av yasağına uyması gerekir. Balıklar ciddi bir mücadeleyle akıntının tersine yüzerek yumurtalarını bırakıyor. Göl çevresinde yaşayanlar balığı koruma konusunda hassas olmalı. Her bir balığın 16 bin yumurta taşıdığını düşünürsek doğaya nasıl bir zarar verdiğimizin farkında olmamız gerek."