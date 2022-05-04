VAN'DA KAÇAK AVLANAN 450 KİLO İNCİ KEFALİ ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
Üye Girişi

VAN'DA KAÇAK AVLANAN 450 KİLO İNCİ KEFALİ ELE GEÇİRİLDİ

04.05.2022 14:31

VAN'ın Muradiye ilçesinde, jandarma ekiplerince yapılan yol kontrollerinde durdurulan araçta, çuvallar dolusu 450 kilo inci kefali ele geçirildi.

VAN'ın Muradiye ilçesinde, jandarma ekiplerince yapılan yol kontrollerinde durdurulan araçta, çuvallar dolu su 450 kilo inci kefali ele geçirildi. Kaçak balık avlayan kişiye, 2 bin 600 TL ceza uygulandı.

Van Gölü'nün endemik türü olan, 15 Nisan- 15 Temmuz'da üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden ve bu dönemde avlanması yasak olan inci kefalini korumak için denetimler aralıksız sürüyor. Bu kapsamda Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, jandarma ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri denetimlerine bayramda da devam ediyor. Muradiye jandarma ekiplerince ilçenin Açıkyol Mahallesi'ndeki yol kontrollerinde durdurulan araçta arama yapıldı. Araçta çuvallar dolusu 450 kilo inci kefali, ele geçirildi. Balıklar, imha edilmek üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, kaçak balık avlayan kişiye de 2 bin 600 TL idari para cezası uygulandı. (DHA)

VAN'DA KAÇAK AVLANAN 450 KİLO İNCİ KEFALİ ELE GEÇİRİLDİ
VAN'DA KAÇAK AVLANAN 450 KİLO İNCİ KEFALİ ELE GEÇİRİLDİ
VAN'DA KAÇAK AVLANAN 450 KİLO İNCİ KEFALİ ELE GEÇİRİLDİ
VAN'DA KAÇAK AVLANAN 450 KİLO İNCİ KEFALİ ELE GEÇİRİLDİ

YORUMLAR
500
Van'da 145 kilo 900 gram uyuşturucu ele geçirildi Van'da 145 kilo 900 gram uyuşturucu ele geçirildi Van'da 145 kilo eroin ele geçirildi Van'da 145 kilo eroin ele geçirildi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel VAN'DA KAÇAK AVLANAN 450 KİLO İNCİ KEFALİ ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika


Son Dakika
14:38 Valilik duyurdu: İstanbul'da kaç yabancı ikamet ediyor?
14:13 Kars'ta yaylada kaybolan 12 yaşındaki Tarık, 67 saat sonra uyurken bulundu
13:48 Rusya, 9 Mayıs'taki Zafer Bayramı kutlamalarında "Ukraynalı savaş esirlerini Kızıl Meydan'da teşhir edecek" iddiası
13:41 Santi Mina, cinsel istismar suçlamasından 4 yıl hapse mahkum edildi
13:40 Yeşilçam'ın sarışın bombası Sevtap Parman'ın son hali görenleri şaşırttı
13:36 Trabzonspor şampiyonluk kutlamaları İstanbul'da Yenikapı'da devam edecek: Tarih 8 Mayıs!
13:32 Yeşil alan ilan edilen mahalleye bayramlaşmaya gitti, protestoyla karşılandı: AK Partili Beykoz belediye başkanına tepki
13:20 Eski MHP milletvekili Sinan Oğan'dan, İçişleri Bakan Yardımcısı'na: Suriyeli!
13:13 Annesi ile birlikte yaşayan adamı göğsünden bıçaklayarak öldürdü
13:11 Elon Musk'ın yeni planı: Twitter iş insanlarına ve hükümet çalışanlarına ücretli olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2022 14:57:05. #1.12#
SON DAKİKA: VAN'DA KAÇAK AVLANAN 450 KİLO İNCİ KEFALİ ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement