Van'da kaçak avlanılan 10 kilo inci kefali suya bırakıldı - Son Dakika
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Van'da kaçak avlanılan 10 kilo inci kefali suya bırakıldı

22.04.2022 19:35
Van'da kaçak avlanılan 10 kilo inci kefali suya bırakıldı

Van'da kaçak avlanılan 10 kilogram inci kefali suya bırakıldı.

Van'da kaçak avlanılan 10 kilogram inci kefali suya bırakıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, inci kefali üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz'da kaçak avcılıkla etkin mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekiplerince, balık göçünün yoğun yaşandığı Erçek Gölü'nde kaçak avlanan 10 kilogram canlı inci kefali ele geçirildi.

Balıkları tekrar suya bırakan ekipler, ele geçirilen 100 metre uzunluğunda ağ ile av malzemelerine el koydu.

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15 Temmuz, Nisan, Tarım, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da kaçak avlanılan 10 kilo inci kefali suya bırakıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da kaçak avlanılan 10 kilo inci kefali suya bırakıldı - Son Dakika
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