Son Dakika Haberleri: Van'da kaçak avlanılan 3 ton inci kefali ele geçirildi

Van'da kaçak avlanılan 3 ton inci kefali ele geçirildi

3 saat önce

Van'da kaçak avlanıldığı belirlenen 3 ton inci kefali ele geçirildi.

Van'da kaçak avlanılan 3 ton inci kefali ele geçirildi, System.String[]
Van'da kaçak avlanıldığı belirlenen 3 ton inci kefali ele geçirildi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, inci kefalinin üreme dönemi 15 Nisan-15 Temmuz'da kaçak avcılıkla etkin mücadele çalışmaları sürüyor.
Çaldıran Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Soğuksu Mahallesi'ndeki yol kontrolleri sırasında, kamyonet kasasındaki 75 çuvalda, kaçak avlanılan 3 ton inci kefali bulundu.
Balıklara el koyan ekipler, 2 kişiye de 3 bin 270 lira idari para cezası uyguladı.
İl Jandarma Komutanlığı, Emniyet ile Tarım ve Orman müdürlükleri ekiplerince Erciş ve İpekyolu ilçelerindeki denetimler sonucu ele geçirilen, kaçak avlanmış canlı 250 kilogram inci kefali ise suya bırakıldı.
İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, Bendimahi, Deliçay, Zilan, Van Kalesi ve İskele bölgesindeki derelere balık girişlerinin yoğunlaştığını, jandarma ve emniyet ekiplerinin de buralarda denetimler yaptığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 12:22 Kaynak: AA
Jandarma, Van, Güncel
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