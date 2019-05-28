Van'da kaçak avlanılan 5 ton inci kefali ele geçirildi

Van'ın Muradiye ilçesinde kaçak avlanılan 5 ton inci kefali ele geçirildi.

Van'ın Muradiye ilçesinde kaçak avlanılan 5 ton inci kefali ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van Gölü'nde yaşayan ve av yasağı olan 15 Nisan-15 Temmuz'da tatlı sulara göç eden inci kefalinin korunması için denetimlerini sürdürüyor.

Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Alparslan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığı Çevre ve Edremit Bot timleri, Yalındüz Mahallesi yakınlarında araziye konulmuş çuvallarda 5 ton inci kefali ile 500 metre manyat tipi ağ ele geçirdi.

Balık ve ağlar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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