Son Dakika Haberleri: Van'da kaçak avlanılan 5 ton inci kefali ele geçirildi
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Van'da kaçak avlanılan 5 ton inci kefali ele geçirildi

1 saat önce

Van'ın Muradiye ilçesinde kaçak avlanılan 5 ton inci kefali ele geçirildi.

Van'da kaçak avlanılan 5 ton inci kefali ele geçirildi, System.String[]
Van'ın Muradiye ilçesinde kaçak avlanılan 5 ton inci kefali ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van Gölü'nde yaşayan ve av yasağı olan 15 Nisan-15 Temmuz'da tatlı sulara göç eden inci kefalinin korunması için denetimlerini sürdürüyor.
Muradiye Jandarma Komutanlığına bağlı Alparslan Jandarma Karakol Komutanlığı, Çevre Timi ve Edremit Bot Timi ekipleri tarafından Yalındüz Mahallesi göl sahilinde 450 metre ağ ve kaçak avlanılmış 5 ton inci kefali ele geçirildi.

İnci kefalleri ve ağ, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 04:21 Kaynak: AA
Van Gölü, Jandarma, Muradiye, Van, Güncel
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