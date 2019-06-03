Son Dakika Haberleri: Van'da kaçak avlanılmış inci kefalleri ele geçirildi
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Van'da kaçak avlanılmış inci kefalleri ele geçirildi

1 saat önce

Erciş ilçesinde kaçak avlanılmış 300 kilogram inci kefali ele geçirildi.

Van'da kaçak avlanılmış inci kefalleri ele geçirildi, System.String[]
Erciş ilçesinde kaçak avlanılmış 300 kilogram inci kefali ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ve bot timi ekiplerinin, inci kefalinin yasak dönemde kaçak avlanmasının önlenmesine yönelik denetimleri devam ediyor.
Ekipler, Gölağzı Mahallesi'nde yaptığı denetimde, 350 metre uzunluğundaki misina tipi ağ ile kaçak avlanılmış 300 kilogram inci kefali ele geçirdi.
Ağ ve balıklar, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 12:44 Kaynak: AA
Erciş, Güncel
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