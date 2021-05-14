Van'da kaçak avlanmış 300 kilogram inci kefali ele geçirildi - Son Dakika

Van'ın Muradiye ilçesinde kaçak avlanmış 300 kilogram inci kefali ele geçirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 15 Nisan-15 Temmuz döneminde üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden inci kefalinin kaçak avlanmasının önlenmesi amacıyla denetimler sürüyor.

Bu kapsamda, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, Yenişehir Mahallesi'nde balıkların göç ettiği bölgeye operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 4 çuval içinde kaçak avlanmış 300 kilogram inci kefali ele geçirildi.

Telef olan balıklar imha edildi.