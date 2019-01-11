Son Dakika Haberleri: Van'da Kaçak Cep Telefonu Operasyonu

Van'da Kaçak Cep Telefonu Operasyonu

1 saat önce

İpekyolu ilçesinde gümrük kaçağı 55 cep telefonu ele geçirildi.

Van'da Kaçak Cep Telefonu Operasyonu, System.String[]
İpekyolu ilçesinde gümrük kaçağı 55 cep telefonu ele geçirildi.


Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gümrük kaçağı ürün ticareti yapan ve nakledenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.


Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince ilçedeki iki iş yerinde yapılan aramada 55 gümrük kaçağı cep telefonu bulundu.


Olayla ilgili A.M. ve M.B. hakkında, "5607 sayılı Kanun'a Muhalefet" suçundan işlem yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:17 Kaynak: AA

İpekyolu, Güncel
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