Son Dakika Haberleri: Van'da Kaçak Cep Telefonu Operasyonu

Van'da Kaçak Cep Telefonu Operasyonu

42 dakika önce

Van'da gümrük kaçağı 31 cep telefonu ele geçirildi.

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Van'da gümrük kaçağı 31 cep telefonu ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ürün ticareti yapan ve nakledenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.


Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Tuşba ilçesindeki bir iş yerinde yapılan aramada 31 gümrük kaçağı cep telefonu bulundu.


Olayla ilgili S.A. hakkında, "5607 Sayılı Kanun'a Muhalefet" suçundan işlem yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:04 Kaynak: AA

Van, Güncel
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