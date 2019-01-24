Van'da Kaçak Cep Telefonu Operasyonu
42 dakika önce
Van'da gümrük kaçağı 31 cep telefonu ele geçirildi.
Van
'da gümrük kaçağı 31 cep telefonu ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ürün ticareti yapan ve nakledenlere yönelik çalışmalar devam ediyor. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekiplerince Tuşba
ilçesindeki bir iş yerinde yapılan aramada 31 gümrük kaçağı cep telefonu bulundu.
Olayla ilgili S.A. hakkında, "5607 Sayılı Kanun'a Muhalefet" suçundan işlem yapıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:04 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya Destek Telefonu
Yolcunun Cep Telefonu Çalındı, Şoför Kimseyi Otobüsten İndirmedi
Son Dakika! AK Parti'den Venezuela Açıklaması: Hiçbir Ülke Venezuela'ya Devlet Başkanı Atayamaz
Fransa Ekonomi Bakanı Duyurdu: Renault'nun CEO'su İstifa Etti