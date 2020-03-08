Van'da kaçak cinsel içerikli ve kilo aldırıcı hap ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da kaçak cinsel içerikli ve kilo aldırıcı hap ele geçirildi - Son Dakika

Van'da kaçak cinsel içerikli ve kilo aldırıcı hap ele geçirildi

6 saat önce

VAN'da polisin 4 ayrı iş yerine düzenlediği operasyonda, kaçak olduğu değerlendirilen 7 bin 490 adet cinsel içerikli ve kilo aldırıcı tablet, macun, jel, sprey ve krem ele geçirildi.

Van'da kaçak cinsel içerikli ve kilo aldırıcı hap ele geçirildi, System.String[]

VAN'da polisin 4 ayrı iş yerine düzenlediği operasyonda, kaçak olduğu değerlendirilen 7 bin 490 adet cinsel içerikli ve kilo aldırıcı tablet, macun, jel, sprey ve krem ele geçirildi. İş yeri sahipleri hakkında yasal işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez İpekyolu ilçesinde, 4 iş yerine operasyon düzenledi. İş yerlerinde yapılan aramalarda, 7 bin 490 kaçak olduğu değerlendirilen cinsel içerikli ve kilo aldırıcı tablet, macun, jel, sprey ve krem ele geçirildi.İş yeri sahipleri S.R.G., M.T.,  İ.K., F.Ş. ve Ö.A. hakkında '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet Etmek' suçundan işlem yapıldığı belirtildi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 12:36 Kaynak: DHA
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