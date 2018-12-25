Van'da "Kaçak Et" Operasyonu
1 saat önce
Van'ın Gevaş ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 bin 500 kilogram kaçak et ve sakatat ele geçirildi.
Van
'ın Gevaş
ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 bin 500 kilogram kaçak et ve sakatat ele geçirildi.
İl Jandarma
Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, Bitlis-Van kara yolunda şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu.
Araçta yapılan aramada sevk irsaliyesi ve faturası olmadığı, halk sağlığını olumsuz yönde etkileyebileceği tespit edilen 3 bin 500 kilogram et ve sakatat ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:51 Kaynak: AA
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