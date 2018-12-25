Van'da Kaçak Et ve Sakatat Ele Geçirildi
1 saat önce
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 112 bin TL değerinden 3 bin 500 kilogram kaçak et ve sakatat ele geçirildi.
Van
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 112 bin TL değerinden 3 bin 500 kilogram kaçak et ve sakatat ele geçirildi.
Van İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ile Gevaş
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Bitlis-Van karayolu üzerinde şüphe üzerine durdurulan bir kamyonette arama yapıldı. Aramada, sevk irsaliyesi ve faturası olmadığı tespit edilen ve halkın sağlığını olumsuz yönde etkileyen piyasa değeri 112 bin TL olan 3 bin 500 kilogram et ve sakatat ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:52 Kaynak: İHA
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