Van'da kaçak göçmen taşıyan otobüs firması ve görevlilere soruşturma - Son Dakika

VAN'da, kaçak göçmen taşındığına ilişkin sosyal medyada görüntülerin yer aldığı otobüs firması ve görevliler hakkında resen soruşturma başlatıldı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, bir firmaya ait otobüse kaçak göçmenlerin yol kenarından bindirilerek, batı şehirlerine yasa dışı taşındığına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer almasını ihbar kabul etti. Başsavcılık, görüntülerde yer alan otobüsün sürücüsü, görevlileri ve firma hakkında resen soruşturma başlattı.