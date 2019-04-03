Son Dakika Haberleri: Van'da Kaçak Göçmenlere Polisten Yemek İkramı

Van'da Kaçak Göçmenlere Polisten Yemek İkramı

18 dakika önce

VAN'ın İpekyolu ilçesinde bir evde Afganistan uyruklu 75 kaçak göçmen yakalandı.

Van'da Kaçak Göçmenlere Polisten Yemek İkramı, System.String[]
VAN'ın İpekyolu ilçesinde bir evde Afganistan uyruklu 75 kaçak göçmen yakalandı. Polis, kaçak göçmenlere emniyet müdürlüğünde yemek ikram etti.

Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, ihbar üzerine İpekyolu ilçesi Seyit Fehim Arvasi Mahallesi Filiz Sokak'taki bir eve operasyon düzenledi. Evde Afganistan uyruklu 75 kaçak göçmen bulundu. İnsan kaçakçılığı yaptıkları belirlenen H.Ş., V.Ş. ve H.Ş. gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek yemek ikram edilen kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.

- Van

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:59 Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Afganistan, İpekyolu, Van, Güncel
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