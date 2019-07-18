Son Dakika Haberleri: Van'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 14 ölü, 28 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Van'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 14 ölü, 28 yaralı

2 saat önce

VAN'ın Özalp ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan minibüs takla atıp, şarampole yuvarlandı.

Van'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 14 ölü, 28 yaralı, System.String[]
VAN'ın Özalp ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan minibüs takla atıp, şarampole yuvarlandı. Kazada, ilk belirlemelere göre 14 kişi öldü, 28 kişi yaralandı.
Kaza, saat 12.00 sıralarında kent merkezine yaklaşık 65 kilometre uzaklıktaki Özalp ilçesi Sürüyolu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yasa dışı yollarla yurda giriş yapan göçmenleri taşıyan 76 AAC 296 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Minibüs, taklalar atarak yaklaşık 35 metrelik şarampole yuvarlandı. Can pazarının yaşandığı kazada, araçtakilerin bazıları dışarı fırladı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda jandarma, AFAD, UMKE, İtfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrollerde, ilk belirlemelere göre aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yabancı uyruklu 14 kişinin öldüğü, 28 kişinin de yaralandığı saptandı. Yaralılar, ambulanslarla Van'daki hastanelere sevk edildi. Jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından göçmenlerin cansız bedenlerinin morga kaldırılacağı belirtildi. Ölenlerin kimlik tespiti ve uyruklarının belirlenmesi için de çalışma başlatıldı.
Van Valiliği'nden kazayla ilgili yapılan açıklamada, göçmenleri taşayın minibüsün henüz belirlenemeyen sebepten kaza yaptığı belirtilerek, bölgeye çok sayıda sağlık ekibi, ambulans, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildiği bildirildi.


Özalp, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 01:24 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: Çok sayıda ölü ve yaralı var Arkadaşını tüfekle başından vurarak öldüren katil zanlısı, olay sonrası düğüne gittiğini söyledi Ekrem İmamoğlu: Böyle bir yere çocuğum, eşim girmez Türk heyet, diplomatın şehit olduğu restoranda inceleme yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 15:54:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 14 ölü, 28 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]