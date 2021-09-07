Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 17 yaralı - Son Dakika

Van'ın Gürpınar ilçesi Köprüler Mahallesi yakınlarında saat 22.00 sıralarında meydana gelen kazada, sınırı kaçak geçen göçmenlerin bulunduğu Nadir Özdemir (43) yönetimindeki 06 CEV 566 plakalı minibüs, Başkale ilçesinden Van istikametine seyir halindeyken, kontrolden çıktı.

TAKLALAR ATARAK ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Sürücü Özdemir'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs yoldan çıkıp, taklalar atarak şarampole yuvarlandı. Can pazarının yaşandığı kazayı görenler, jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

MİNİBÜS ŞOFÖRÜ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralanan 17 kişi, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından ambulanslarla Van'daki hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan minibüs şoförü Nadir Özdemir, doktorların çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.