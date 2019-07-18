Van'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: Ölü ve yaralılar var
3 saat önce
Van'ın Erçek Mahallesi yakınlarında kaçak göçmenleri taşıyan minibüs takla attı.
Van Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:44 Kaynak: İHA
'ın Erçek
Mahallesi yakınlarında kaçak göçmenleri taşıyan minibüs takla attı.
Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde Erçek Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 76 AAC 296 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada ölü ve yaralılar olduğu bildirilirken, jandarma, AFAD
, UMKE ile 112 Acil Servis
ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılıyor. - VAN
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