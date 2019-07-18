Van'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: 17 ölü, 50 yaralı (3)

ÖLÜ SAYISI 17'YE YÜKSELDİ

Van'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün devrildiği kazada, ölü sayısının 17'ye çıktığı belirtildi. Van Valiliği, sürücü ve 16 göçmenin yaşamını yitirdiğini, 50 yaralının ise tedavilerinin sürdüğünü açıkladı.