Van'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: 17 ölü, 50 yaralı (3)
2 saat önce
ÖLÜ SAYISI 17'YE YÜKSELDİVan'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün devrildiği kazada, ölü sayısının 17'ye çıktığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 05:00 Kaynak: DHA
ÖLÜ SAYISI 17'YE YÜKSELDİ
Van'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün devrildiği kazada, ölü sayısının 17'ye çıktığı belirtildi. Van Valiliği, sürücü ve 16 göçmenin yaşamını yitirdiğini, 50 yaralının ise tedavilerinin sürdüğünü açıkladı.
Osmaniye'de sahte içkiden zehirlenen genç hayatını kaybetti Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: Çok sayıda ölü ve yaralı var Arkadaşını tüfekle başından vurarak öldüren katil zanlısı, olay sonrası düğüne gittiğini söyledi Çanakkale Boğazı'nda sefer yapan feribotta korkutan yangın