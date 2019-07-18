Son Dakika Haberleri: Van'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: 17 ölü, 50 yaralı (3)
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Van'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: 17 ölü, 50 yaralı (3)

2 saat önce

ÖLÜ SAYISI 17'YE YÜKSELDİVan'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün devrildiği kazada, ölü sayısının 17'ye çıktığı belirtildi.

Van'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: 17 ölü, 50 yaralı (3), System.String[]

ÖLÜ SAYISI 17'YE YÜKSELDİ
Van'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün devrildiği kazada, ölü sayısının 17'ye çıktığı belirtildi. Van Valiliği, sürücü ve 16 göçmenin yaşamını yitirdiğini, 50 yaralının ise tedavilerinin sürdüğünü açıkladı.


Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 05:00 Kaynak: DHA
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