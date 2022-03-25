VAN'DA KAÇAK GÖÇMENLERİN KALDIĞI EV YIKILDI - Son Dakika
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VAN'DA KAÇAK GÖÇMENLERİN KALDIĞI EV YIKILDI

25.03.2022 14:11

VAN'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İran sınırından geçerek gelen kaçak göçmenlerin kaldığı metruk evi, belediyeye ait iş makinesiyle yıktı.

VAN'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İran sınırından geçerek gelen kaçak göçmenlerin kaldığı metruk evi, belediyeye ait iş makinesiyle yıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İran sınırından geçerek, Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren düzensiz göçmenlerin barındığı metruk ev olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Belediye ekipleri, polis ile İpekyolu ilçesine bağlı Hacıbekir Mahallesi Bağlam Sokak'ta belirlenen eve gitti. Polisin çevrede güvenlik önlemi almasının ardından sahibi tespit edilemeyen ev, Büyükşehir Belediyesi'ne ait iş makinesiyle yıkıldı.

VAN'DA KAÇAK GÖÇMENLERİN KALDIĞI EV YIKILDI
VAN'DA KAÇAK GÖÇMENLERİN KALDIĞI EV YIKILDI
VAN'DA KAÇAK GÖÇMENLERİN KALDIĞI EV YIKILDI
VAN'DA KAÇAK GÖÇMENLERİN KALDIĞI EV YIKILDI
VAN'DA KAÇAK GÖÇMENLERİN KALDIĞI EV YIKILDI
VAN'DA KAÇAK GÖÇMENLERİN KALDIĞI EV YIKILDI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: VAN'DA KAÇAK GÖÇMENLERİN KALDIĞI EV YIKILDI - Son Dakika
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