Van'da kaçak göçmenlerin olduğu teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye arama kurtarma ekibi... - Son Dakika

Van'da kaçak göçmenlerin olduğu teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye arama kurtarma ekibi...

Van'da kaçak göçmenlerin olduğu teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye arama kurtarma ekibi yönlendirildiVan'ın Tuşba ilçesi sınırları içerisinde yer alan Çarpanak Adası civarında kaçak göçmenlerin olduğu teknenin battığı yönünde ihbar üzerine bölgeye arama kurtarma ekiplerinin sevk...

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Rui Vitoria'nın menajeri: Victoria, Al Nasr'da mutlu olduğu için F.Bahçe'yi reddetti

Ekmek almak için markete giden genç kız kurşunların hedefi oldu

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Altan Bozkurt hayatını kaybetti

Artvin'de döner partisi nedeniyle korona vakaları yeniden arttı, Vali isyan etti: Aslında virüsü yedirmiş

Beşiktaş, Kevin-Prince Boateng ile yeni sözleşme imzalamayacak

Muhteşem Yüzyıl hayranı çıkan Cardi B'ye Bergüzar Korel'den esprili gönderme

Ünlü tarihçi Murat Bardakçı: İBB'nin aldığı Fatih Sultan Mehmet portresi sahte olabilir

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür İstanbul için uyardı: Minimum 7,3'lük deprem geliyor, şakası yok

Arkadaşları kalkınca masa devrildi! İki kişi yamaçtan böyle yuvarlandı

Deniz dolgusu üzerine inşa edilen Karadeniz'deki sahil yolunda çatlaklar oluştu

Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti

Muazzez Abacı taklidi yapan Ezgi Mola gülmekten kırdı geçirdi

Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum

Sakarya'da imama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kıldı, Diyanet İşleri Başkanı konunun çözümü için talimat verdi

Trump, tepkiler üzerine ırkçı paylaşımını sildi