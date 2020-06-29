Van'da kaçak göçmenlerin olduğu teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye arama kurtarma ekibi... - Son Dakika

Van 'da kaçak göçmenlerin olduğu teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye arama kurtarma ekibi yönlendirildi (6)

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