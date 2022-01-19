Van'da kaçakçılık operasyonunda 8 zanlı hakkında işlem yapıldı - Son Dakika

Van'da polis tarafından düzenlenen operasyonda kaçak 102 şişe içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla kaçakçılıkla uğraşanların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen 3 operasyonda, 102 şişe TAPDK bandrolü olmayan içki, 130 puro, 60 paket sigara ve cinsel içerikli 96 ürün ele geçirildi.

Operasyonlarda, 8 şüpheli hakkında işlem yapıldı.