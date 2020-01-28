Van'da kaçak ilaç ve çay ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Van'da kaçak ilaç ve çay ele geçirildi - Son Dakika

Van'da kaçak ilaç ve çay ele geçirildi

6 saat önce

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda kaçak olduğu değerlendirilen 68 bin 200 tablet ilaç ile 604 kilo 500 gram çay ele geçirildi.

Van'da kaçak ilaç ve çay ele geçirildi, System.String[]

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda kaçak olduğu değerlendirilen 68 bin 200 tablet ilaç ile 604 kilo 500 gram çay ele geçirildi.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 23 Ocak günü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İpekyolu ilçesi Bahçıvan Mahallesi Numune Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerinde arama yapıldığı belirtildi. Aramada, 68 bin 200 tablet kaçak olduğu değerlendirilen ilaç ile 604 kilo 500 gram kaçak çay ele geçirildi. Olayla ilgili iş yeri sahipleri A.Ü. ve S.R.G. hakkında işlem yapıldığı bildirildi. - VAN

Polis, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 09:17 Kaynak: İHA
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