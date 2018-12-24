Van'da Kaçak Kazı Operasyonu
1 saat önce
Van'ın Erciş ilçesinde kaçak kazı yaptıkları gerekçesiyle 4 şüpheli gözaltına alındı.
Van
'ın Erciş
ilçesinde kaçak kazı yaptıkları gerekçesiyle 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma
Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 4 kişinin Pınarlı
Mahallesi'ndeki arazide dedektörle arama yaptığı ihbarı üzerine Yukarı Akçagedik Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi.
Ekipler, şüphelilerin kullandığı araçta iki metal arama dedektörü ele geçirdi.
Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 10:43 Kaynak: AA
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