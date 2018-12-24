Son Dakika Haberleri: Van'da Kaçak Kazı Operasyonu

Van'da Kaçak Kazı Operasyonu

1 saat önce

Van'ın Erciş ilçesinde kaçak kazı yaptıkları gerekçesiyle 4 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da Kaçak Kazı Operasyonu, System.String[]
Van'ın Erciş ilçesinde kaçak kazı yaptıkları gerekçesiyle 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 4 kişinin Pınarlı Mahallesi'ndeki arazide dedektörle arama yaptığı ihbarı üzerine Yukarı Akçagedik Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi.

Ekipler, şüphelilerin kullandığı araçta iki metal arama dedektörü ele geçirdi.

Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 10:43 Kaynak: AA

Erciş, Van, Güncel
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