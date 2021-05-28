Van'da kaçak keklik avına 3 bin 900 lira ceza - Son Dakika

VAN'da, jandarmanın devriye görevinde durdurduğu araçta, kaçak avladığı 3 keklikle yakalanan S.A.'ya, 3 bin 900 lira ceza kesildi.

Muradiye'ye bağlı Ünseli Mahallesi'nde devriye görevi yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.A.'nın kullandığı aracı durdurduı. Yapılan aramada, kaçak avlanan ve kafes içindeki 3 keklik bulundu. Keklikler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edilirken, S.A.'ya '4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet'ten 3 bin 900 lira idari para cezası uygulandı.