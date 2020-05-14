Van'da kaçak olarak avlanan balıklar suya bırakıldı - Son Dakika

Van'da kaçak olarak avlanan balıklar suya bırakıldı

VAN - Van Gölü'nde kaçak balık avcılığı denetimleri sırasında ele geçirilen 200 metre uzunluğunda uzatma ağ üzerindeki 50 kilogram balık tekrar suya bırakıldı.

Van Gölü'nde yaşayan tek balık türü olan inci kefalinin üreme dönemi olan 15 Nisan- 15 Temmuz'da uygulanan avlanma yasağı nedeniyle denetimler aralıksız sürüyor. Bu kapsamda Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir ile şube personelleri ve Gedikbulak Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri birlikte denetim yaptı.

Denetim sırasında Tuşba ilçesine bağlı Yaylıyaka Mahallesi eski iskele yıkık kale mevkiinde 200 metre uzunluğunda uzatma ağ ele geçirildi. Ele geçilen ağ üzerinde canlı olduğu görülen 50 kilogram inci kefali tekrar suya bırakıldı.