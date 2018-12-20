Son Dakika Haberleri: Van'da Kaçak Sigara Operasyonu

Van'da Kaçak Sigara Operasyonu

2 saat önce

Van'ın Muradiye ilçesinde 7 bin 898 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Van'da Kaçak Sigara Operasyonu, System.String[]
Van'ın Muradiye ilçesinde 7 bin 898 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yapılan operasyonda, 7 bin 898 paket kaçak sigara ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, olayla ilgili gözaltına alınan R.A.'nın tutuklandığı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:41 Kaynak: AA

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