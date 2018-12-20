Van'da Kaçak Sigara Operasyonu
2 saat önce
Van'ın Muradiye ilçesinde 7 bin 898 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Van
'ın Muradiye
ilçesinde 7 bin 898 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yapılan operasyonda, 7 bin 898 paket kaçak sigara ele geçirildiği belirtildi.
Açıklamada, olayla ilgili gözaltına alınan R.A.'nın tutuklandığı kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:41 Kaynak: AA
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