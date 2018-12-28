Van'da Kaçak Sigara Operasyonu
1 saat önce
Van'ın Tuşba ilçesinde 8 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Van
'ın Tuşba
ilçesinde 8 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yapılan operasyonda, 8 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirdiği belirtildi.
Açıklamada, olayla ilgili gözaltına alınan E.U'nun adli kontrol şatıyla serbest bırakıldığı kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:11 Kaynak: AA
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