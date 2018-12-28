Son Dakika Haberleri: Van'da Kaçak Sigara Operasyonu

Van'da Kaçak Sigara Operasyonu

1 saat önce

Van'ın Tuşba ilçesinde 8 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Van'da Kaçak Sigara Operasyonu, System.String[]
Van'ın Tuşba ilçesinde 8 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yapılan operasyonda, 8 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirdiği belirtildi.

Açıklamada, olayla ilgili gözaltına alınan E.U'nun adli kontrol şatıyla serbest bırakıldığı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:11 Kaynak: AA

Tuşba, Van, Güncel
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