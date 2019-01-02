Son Dakika Haberleri: Van'da Kaçak Sigara Operasyonu

Van'da Kaçak Sigara Operasyonu

19 dakika önce

Muradiye ilçesinde 2 bin 570 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van'da Kaçak Sigara Operasyonu, System.String[]
Muradiye ilçesinde 2 bin 570 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Doğubeyazıt kara yolunda gerçekleştirilen yol faaliyetlerinde bir minibüste arama yapıldı.

Aramada karton kutuların içerisinde 2 bin 570 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

Bir şüpheli gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 01:48 Kaynak: AA

Jandarma, Muradiye, Güncel
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