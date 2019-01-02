Van'da Kaçak Sigara Operasyonu
19 dakika önce
Muradiye ilçesinde 2 bin 570 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Muradiye
ilçesinde 2 bin 570 paket kaçak sigara ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Doğubeyazıt
kara yolunda gerçekleştirilen yol faaliyetlerinde bir minibüste arama yapıldı.
Aramada karton kutuların içerisinde 2 bin 570 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.
Bir şüpheli gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 01:48 Kaynak: AA
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